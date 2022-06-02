紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）當地時間5月31日在美國白宮會晤總統拜登，兩人對中國和索羅門群島近日簽署的安全協議表達擔憂，稱中國是一個「價值觀與安全利益都與我們不同的國家」。兩人並談及美國近日發生的多起槍擊案。對比美國難以落實的槍枝管制，紐西蘭在2019年基督城清真寺槍擊案後一個月，火速立法通過施行全面槍管。

拜登與阿爾登會面後發表聯合聲明，美紐認為，日益加劇的戰略競爭，恐破壞支撐印太安全的現有架；一個更自由、更開放的印太地區，取決於在海事領域維護基於規則的國際秩序，「為此，我們重申支持根據『聯合國海洋法公約』（UNCLOS），捍衛南海和其他地區的航行和飛行自由反對在南海的非法海事聲索及活動。」

聲明指出：「一個與我們價值觀和安全利益都不同的國家在太平洋地區建立永久的軍事部署，將徹底改變區域的戰略平衡，並對兩國帶來國安隱憂」。

另外，美國近日接連發生大規模槍擊案，拜登和阿爾登也就槍管問題進行交流。

紐西蘭基督城2間清真寺在2019年3月發生造成50人死亡的槍擊案，事件發生後6天，阿爾登以行政命令宣布，紐國境內禁止販售所有類型的半自動武器和突擊步槍，政府並撥款向原先合法持有槍械的民眾回購，而國會也在一個月內火速通過相關法案。

相較之下，美國在每一起大規模槍擊案後湧現的槍管浪潮，總是一會兒又退去。

拜登29日偕第一夫人吉兒前往德州尤瓦爾迪，慰問洛伯小學槍擊案受難者家屬及當地居民。有記者問拜登，這起事件是否能讓他對槍管立法更積極，「我一直都很積極，」拜登為自己辯駁，作為總統，他能做的只有這麼多，「我不能禁止使用槍械，也不能介入背景調查，」他希望國會兩黨能再次就相關法案進行磋商。

拜登說：「無論是出於自衛或狩獵，想要持有這些大口徑槍械根本不合理。」