中央流行疫情指揮中心今起在六都設置兒童疫苗大型接種站，但包括雲林縣、嘉義縣市、苗栗縣及南投縣等「非六都」縣市，都傳出原訂近日撥補的疫苗遭減量或暫時不給。

指揮中心發言人莊人祥表示，已於5月31日前撥配90.46萬劑給各縣市，由於部分縣市未在25日提報需求，或原提報需求數量較少，但目前計算的接種率極高，因此配發的量應該相當足夠，如有任何不足，可依實際接種狀況再撥發。

有部分縣市反映，原本向中央申請撥補的劑量，到5月30日臨時通知被抽單，導致有上千劑的差額。指揮官陳時中表示，「沒有所謂的抽單」，可以和各縣市政府保證，如果還有需求，就趕快報上來，我們都會滿足，但疫苗是防疫物資，過度存放也會形成浪費，合理的不足或需求都可以報上來，但請大家把需求量算好。

指揮中心說明，BNT兒童疫苗分配量是依據各縣市5至11歲戶籍人口數、已接種莫德納疫苗人數、5至11歲確診人數及教育部協助的意願調查人數，適時調整各地方政府各批次分配量，以確保疫苗資源有效運用。據統計，5至11歲戶籍人口約142萬餘人，截至今年5月30日止，已有10％以上人數確診（16.7萬人），已接種莫德納人數約28.1萬人。

指揮中心表示，以可接種對象接種率95％核估需求人數，約93萬人〔(142.8萬-16.7萬-28.1萬)*95%=93.1萬〕；截至5月30日止，已配送77.69萬劑疫苗予地方政府衛生局，經評估各縣市已接種疫苗人數及需求人數，於5月31日再配送12.77萬劑至地方政府衛生局，總計配送90.46萬劑，配送數量已可讓大部分縣市戶籍人口涵蓋率達95％以上，部分縣市甚至可超過100％，另部分未達95％以上縣市，係因該縣市未提報需求、或原需求數量提報較少。