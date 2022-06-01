今天六都7個兒童疫苗接種站已經上路；蔡英文總統今表示，「提升孩子的保護力，就是我們現階段最重要的防疫目標之一」。

蔡總統今在臉書指出，許多家長希望孩子盡快接種疫苗，為了不讓大家排隊，今天六都7個兒童疫苗接種站已經正式上路，希望可以幫助孩子打疫苗更順利，也讓辛苦的家長有更多方便舒適的選擇。

總統說，大家帶孩子打疫苗之前，可以先透過以下資訊進行網路預約，先得到相關資訊，也減少排隊等待時間。端午連假也有營運，大家都可以善用時間前往。

總統說，她也要強調，兒童疫苗絕對足夠，請大家放心。此外，包括建立兒童綠色通道、疫苗接種站、擴大兒童專責病床等，我們持續透過各項措施，強化兒童醫療量能，一起保護孩子。

總統強調，她也要謝謝指揮中心、地方政府，還有最辛苦又總是義無反顧支援的醫護夥伴，通力完成這項任務，真的辛苦大家了。中央地方保持合作，一起解決人民的問題，挺過疫情的關鍵時刻。