根據俄羅斯當局所公布普丁總統與土耳其艾爾段總統的商談內容，普丁今天表示，俄國願透過與土耳其協調，為烏克蘭各港口順利出口穀物提供便利。

除了俄軍入侵烏克蘭造成死亡和破壞之外，戰事本身以及西方懲罰性孤立俄國的企圖，也使得穀物、烹飪油、肥料和能源價格飆漲，損害到全球經濟成長。

克里姆林宮提到普丁與艾爾段（Tayyip Erdogan）的電話交談時說，兩位領導人「在對烏克蘭情勢的商討中，強調必須確保黑海和亞速海航行安全，排除這兩個海域的水雷威脅」。

克宮表示：「普丁總統指出，俄方願透過與土耳其夥伴協調，為商品海上順利運輸提供便利，包括烏克蘭各港口的穀物輸出。」

蒲亭並說，俄國所受制裁若是取消，就可以「出口大量肥料和農產品」。

目前還不清楚，普丁說的是哪些烏克蘭港口。烏克蘭出口穀物的主要港口包括切爾諾莫斯克（Chornomorsk）、尼古拉耶夫（Mykolaiv）、敖德薩（Odesa）、刻松（Kherson）和尤日內（Yuzhny）。（譯者：張佑之）1110531