七大工業國集團（G7）與聯合國施壓俄羅斯放行烏克蘭穀物出口，似乎緩解缺糧壓力，小麥價格已回跌1成。專家表示，美俄穀物豐收可彌補烏克蘭歉收，全球小麥危機未如預期般嚴重。

哈克特金融顧問公司總裁哈克特（Shawn Hackett）指出，有個好消息是，全球小麥短缺沒有像預告那樣慘，只要美俄兩大穀物生產國今年豐收，即便烏克蘭在下一個收成周期貢獻不多，全球小麥供應依然充足。他說，「我們擔心有小麥荒，實際上並未短缺。」

俄國農業部長帕特魯舍夫（Dmitry Patrushev）上周五透露，這個全球最大小麥出口國擬在7月開始的新產季提高出口量，從當季的3,700多萬噸擴大到5,000萬噸。

俄軍占領烏克蘭重要港口馬立波（Mariupol），出動黑海艦隊將烏國其他港口全面封鎖，導致全球10％小麥的出口受阻。自2月24日俄烏開戰後，全球麥價飆漲5成。

不過自從G7和聯合國施壓莫斯科，讓烏克蘭穀物順利運到國際市場，麥價在2周內下跌10％。

烏東頓巴斯地區的多處城鎮爆發地面戰後，外界愈來愈擔心，俄羅斯若持續阻撓穀物出口，奪走的人命恐比戰爭本身還多。

聯合國世界糧食計畫署署長畢斯利（David Beasley）指出，一般來說烏克蘭輸出的糧食可餵飽4億人口。他表示:「要是烏國港口繼續被封，無法對外供應糧食，恐怕會有大災難。」

有36個國家進口的穀物，一半以上來自烏克蘭，埃及是烏克蘭小麥最大買家，其後依序為印尼、巴基斯坦和孟加拉。

俄國總統普丁5月底告訴義大利總理德拉吉，願讓滯留烏克蘭港口的穀物出口，換取西方解除經濟制裁。但英國智庫Chatham House糧食安全專家韋爾斯利（Laura Wellesley）指出，即便外交上有所突破還是難逃現實障礙。

烏克蘭主要港口敖德薩（Odesa）已飽受戰火摧殘，戰事及農民流離失所，可能讓烏國今夏收成減少3成。