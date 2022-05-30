特斯拉創辦人執行長穆斯克（Elon Musk）收購推特案歹戲拖棚，不僅激怒推特高層，也讓特斯拉股東大失血，特斯拉股價近2個月來崩跌30％，跌幅遠超大盤，部份特斯拉死忠投資人大表不滿，並呼籲特斯拉實施庫藏股救股價。

穆斯克是在4月1日揭露持有近1成的推特持股，引爆穆斯克可能收購推特的揣測，穆斯克4月下旬正式宣布以440億美元買推特，但5月中又以假帳號問題待釐清為由暫緩收購案。

特斯拉股價4月1日以來累計暴跌30％，同期間那斯達克指數則跌約15％，顯示投資人對推特收購案投下不信任票。

股東對於收購案的主要疑慮在於穆斯特入主推特後可能讓穆斯克分心，未能全心專注在特斯拉的營運，此外每股54.2美元的收購價碼也偏高，推特上周五收在40.17美元。

未來基金(Future Fund)合夥人經理布雷克（Gary Black）表示，「我希望穆斯克與推特分手，因為管理推特的時間勢必會比穆斯克預期多很多。」未來基金目前總共持有5,000萬美元市值的特斯拉股票。

另一名特斯拉的粉絲日前也發推文向穆斯克喊話，「伊隆，根本不應該買推特，它只會讓你分心，你就專注於特斯拉就好。」

為了籌措收購推特的資金，穆斯克總共賣出960萬股約85億美元的特斯拉股票。

針對股價跳水，包括布雷克等部份股東也向特斯拉施壓，要求透過實施庫藏股來拉抬股價。特斯拉今年第一季底帳上現金部位約175億美元。

造成特斯拉股價雪崩的利空不單只是推特收購案，供應鏈瓶頸與中國封城也衝擊特斯拉的業績，特斯拉上海廠4月份的電動車銷量僅1,512台，較去年同期銳減94％。

根據FactSet的訪調，市場分析師預估特斯拉第二季全球交車量約29.2萬台，低於第一季的31萬台出頭，是兩年多來首度交車量呈現衰退。