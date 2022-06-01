新竹市1日新增2008名確診個案，今年以來累積3萬5771名確診個案，全市人口確診率約為7.9％，目前累積居家照護者為9615人、居家隔離者為3438人。

市府表示，竹市5至11歲兒童BNT疫苗大型施打站施打服務已開放限額線上預約，設站時間自下周一（6月6日）起周一至周五上午8時至11時，下午2時至5時，地點由中正市場改為體育館施打站（新竹市公園路295號），請有需要之家長提前預約。今天已開放6日、7日施打時段預約，2日零點起開放8日，3日零點起開放9日，以此類推。

除施打站之外，家長也可選擇配合校園集中接種期程，市府將提早於6月10日前完成全市國小巡迴接種服務，或於竹市「5至17歲兒童和青少年BNT」、「6至11歲莫德納」接種疫苗指定診所預約施打，如有疑問可電洽03-5320900專人諮詢。

衛生局提醒，符合各劑次疫苗施打資格民眾可至各指定診所預約接種，若為設籍竹市65歲以上長輩，自今日起將贈送500元禮券與2劑快篩試劑。

另，今起至6月30日，中央將免費提供0至6歲幼兒5劑家用快篩試劑，領取對象為105年1月1日（含）以後出生幼童，請家長憑健保卡至竹市82家實名制健保特約藥局領取，依身分證字號尾數單雙號分流，單號周一、三、五，雙號周二、四、六，周日皆可領取。衛生局也提醒家長，家用快篩勿使用於2歲以下幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用。

市府指出，校園方面，為讓國小學童可以在有症狀時自行篩檢，市府也針對國小學童加碼發放每人2劑鼻腔式快篩試劑，家長屆時請依學校通知時間到校領取。至於幼兒園學童，市府已採購唾液快篩，未來將提供幼兒園孩童每人1劑唾液快篩，讓孩童於有症狀或復課時使用。