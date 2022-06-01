騎乘可愛的河豚車出發，1.3公里的旅程體驗多種享受。（新北市觀旅局提供）

深澳隧道修復完工，深澳鐵道自行車將於18日重新開放，全新打造的光隧道，以深澳海洋生物、周邊旅遊地標為主軸，透過動畫編排帶來絢麗的光影感受，隨著不同節慶到來還會推出不同主題變化，今中午12時起開放民眾線上預訂。

觀旅局表示，深澳隧道歷史悠久，加上地震頻繁及潮濕環境影響使壁體出現裂縫，為維遊憩的安全，所以規畫隧道修護工程強化隧道結構，在歷經3個月的隧道修復後，將於18日以全新的光隧道風貌再度迎接民眾。

此外，也同步啟動「瑰麗仲夏浪漫騎行」的夜間營運時段，星光班次將持續到9月30日，白天營運時段為每日上午10時至下午5時30分，星光班次則為下午6時至8時30分，每半小時一班，整點於八斗子站、半點於深澳站發車，並提前於6月1日中午12時整開放網路訂票（訂票網站：https://www.railbike.com.tw），民眾亦可至統一超商ibon售票系統購票。

觀旅局表示，8月、9月也會陸續推出七夕情人節騎乘贈禮及百人淨灘等系列活動，另疫情期間深澳鐵道自行車在每次搭乘後都會消毒車廂，讓民眾能安心遊玩，也請前來的民眾做好戴口罩、量額溫、消毒的防疫措施。