為了遏止缺乏公德心的民眾隨意棄置垃圾、隨地便溺，造成環境髒亂，台東縣環保局在熱點架設縮時攝影進行科技執法，今年1至4月已查獲21件，並依廢棄物清理法法裁罰，最高可罰6000元，罰款金額總計25200元。

台東縣環保局表示，許多偏僻道路邊、空地、橋樑下或涵洞等地點，常是發生眾棄置廢棄物的熱點，由於發生的時間及行蹤不固定，因此在持續列管經常發生的熱點架設縮時攝影等科技設備來加強取締不法，以達到嚇阻汙染行為。

環保局指出，從科技執法的畫面中常見民眾停下車隨意便溺，還有車子開過去直接把垃圾或菸蒂從車窗丟出來，也有停下車，把圾垃包搬下車直接丟棄在現場，民眾的這些NG行為都在縮時攝影中無所遁形。

環保局表示， 隨意棄置垃圾、隨地便溺都屬違反廢棄物清理法的汙染行為，依法可罰1200元到6000元，今年1至4月已查獲21件，平均1個月就有5件，罰鍰總計25200元。

環保局呼籲民眾發揮公德心，一起維護環境整潔、衛生，千萬別以為四下無人，或是心存僥倖，隨意棄置垃圾、隨地便溺，當心這些汙染行為全都錄而遭到罰款，讓自己的荷包失血。

環保局指出，民眾外出有如廁需要，請至加油站、遊憩區或便利商店等處所設的廁所借用，而外出或家戶產生的垃圾應妥善收存，交給垃圾車清運，民眾如果發現環境公害或汙染情形，可撥打24小時免費專線0800-066-666或環保局電話221999報案。