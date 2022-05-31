國民黨桃園市長參選人張善政今天前往桃園市楊梅區請益之旅，張善正會中呼籲票別投民進黨，也別投民眾黨，團結把他的票數拉高。對此，民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶表示，張善政才說因為疫情投入參選，現在發言卻是選舉思維，說得與做得完全不同，讓人詫異。

賴香伶表示，自己雖然是桃園市長參選人，但本於職責，一早仍前往桃園機場了解防疫工作情況，並希望為第一線防疫人員、地勤人員爭取更好的防護措施，期望給予機場工作人員實質幫助、共同抗疫，沒想到張院長只關心自己的選票，失去原有的高度與格局，令人訝異。