傳黃珊珊不代表民眾黨參選？ 蔣萬安：不會背棄栽培我的政黨

台北市長選戰三腳督態勢底定，外傳北市副市長黃珊珊將以無黨籍參選，既不掛原先的親民黨籍，也不入民眾黨，持續走中間路線，目標是與國民黨參選人蔣萬安在民調上達「黃金交叉」。對此，蔣萬安受訪說，民調起起伏伏，他有信心讓台北重新站上世界頂尖，無論黃之後用哪個黨籍參選，他的價值理念是不要背棄一路栽培自己的政黨。

蔣萬安今受邀出席「大安區新龍里端午佳節活動」，對於黃珊珊陣營認為黃聲勢自年初不斷往上，反觀蔣萬安卻有下滑狀況。對此，蔣萬安認為，民調起起伏伏，重要的是怎麼樣為台北擘畫更好願景，他也相信自己的能力，能帶所有優秀的人才組成台北隊，讓台北重新站上世界頂尖城市的行列。

對於黃珊珊稱自己喜歡親民黨，被解讀不會入民眾黨參選，外界好奇黃入哪個陣營對蔣影響最大。蔣萬安則說，不管副市長接下來會用哪個黨籍參選，他的價值理念是，不會背棄一路栽培自己的政黨，不論這個政黨現在有多艱困、聲勢高或低。

有民進黨人士分析，如果綠營穩住基本盤40％就可拿下首都，但選戰呈現三腳督趨勢，恐讓蔣萬安被邊緣化。蔣則說，選舉是爭取最多市民朋友的支持，以及為台北擘畫未來最好的願景，他認為大家期待的是，讓台北不要被國際邊緣化，而不是哪個市長參選人被邊緣化。

此外，民眾黨傳出不考慮推出新北市長人選，主因是擔心蔣萬安和新北市長侯友宜強強聯手，可能對白營不利。蔣則說，市政治理絕對不要有政治算計，與其花費精力去擔心接下來選舉會不會有聯合作戰問題，不如好好調整現在雙北在很多地方不同調的問題。