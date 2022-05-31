國民黨選策會建議徵召立委徐志榮參選苗栗縣長，徐志榮今天公開婉拒黨中央建議提名。國民黨祕書長黃健庭今天參加國民黨立院黨團幹部改選時，受訪強調黨中央還是會持續跟徐志榮溝通，能夠在周三徵召他仍是目標，「請大家幫我們鼓勵他。」

黃健庭表示，選策會在地方上溝通協調一兩個月，經過這麼長時間各種考量，認為徐志榮的民意支持度最高，且是各方都比較能接受、比較能支持的人選，選策會才會在昨天做這樣的決議。禮拜三能夠徵召徐志榮仍是目標，這段時間會持續跟徐溝通，也請大家幫忙鼓勵他。

黃健庭說，有意參選的議長鍾東錦一直以來都有表達如果是徐志榮選，他可接受，也會支持，另一位有意參選的前農委會農田水利署苗栗管理處退休處長謝福弘，也有說不會去爭，黨需要他，他就來承擔，但是黨提名誰，他都全力支持，這一直是他的態度，非常感謝他們對黨的支持。

對於昨天選策會發新聞稿建議徵召徐志榮，黃健庭說，苗栗這局已經到了黨需要清楚表達立場的時候，黨中央的想法，地方其實一直都知道，但是畢竟還沒經過選策會正式決議，開一個會充分討論溝通情況，昨天是把立場說明清楚。他也強調，跟徐都持續有見面，上周有去見徐，昨天也有選策會成員去見徐。