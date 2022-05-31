今年底台北市長選舉，國民黨已經提名立委蔣萬安參選，民進黨則是以衛福部長陳時中出征呼聲高，民眾黨則傾向支持台北市副市長黃珊珊，可望形成「三腳督」的局面。對此，民進黨立委高嘉瑜分析，隨著防疫期間表現，黃珊珊民調一直往上，黃珊珊只要獲得15％以上支持，蔣萬安要勝選機率就很低，民進黨優秀人才很多，不論推派陳時中或前交通部長林佳龍，相信年底台北市長選舉，民進黨很有機會勝出。

高嘉瑜分析，蔣萬安雖然率先獲得提名，但參選聲勢一路下滑，反倒是黃珊珊挾著行政資源跟疫情表現，民調一路網上，看起來蔣萬安跟黃珊珊競爭激烈，而且互相拉扯，民進黨只要穩固4成基本盤，加上部分的中間選票，看起來要勝選不難。

高嘉瑜表示，黃珊珊只要獲得15％以上支持，蔣萬安要勝選機率就很低，目前看來只要疫情持續穩定或趨緩，相信陳時中卸下疫情指揮官職務後，就能順利銜接參選，就算最後人選不是陳時中，民進黨內還有很多優秀人才，像是表態爭取提名的林佳龍，相信年底台北市長選舉，民進黨很有機會勝選。