2022年底選舉號角響起，民進黨彰化縣黨部月初開始受理參選人領表登記作業，儘管過程爭議不斷，但在主委邱建富與臨時執委會的詳細討論下，提名單正式出爐，全縣26鄉鎮市長共提名12個參選人，議員54席共提名23席，面對歧異邱建富說，部分議員區有不同見解，可向中央申訴。

民進黨鄉鎮市長提名如下，爭取連任的有彰化市林世賢、芬園鄉林世明、福興鄉蔣煙燈，首次競選的則有花壇鄉葉繼元、鹿港鎮施喻琁、和美鎮尤瑞春、永靖鄉魏碩衛、埔心鄉謝翠屏、溪州鄉楊金源、社頭鄉蕭家申、芳苑鄉洪松林，而員林市陳秋蓉2018敗選捲土重來再戰2022。

議員選區則有彰化區李成濟、莊陞漢、辜皇譯、楊子賢及黃柏瑜、許雅琳，鹿港區葉國雄、楊妙月、藍駿宇，和美區賴清美、王國忠、周君綾，員林區張欣倩、賴澤民、吳為杰，溪湖區歐陽蓁珠、劉珊伶，北斗區李俊諭、江熊一楓，田中區許書維、詹琬惠，二林區洪子超、洪騰明等共23席。

邱建富說，彰化鄉鎮市長有７席為民進黨籍到任將爭取接棒，另外３席爭取連任，剩下的則首次參選；而有歧異的議員選區包括二林區、北斗區，二林區的部分已經協調完畢沒有問題，北斗區的部分有議員提出民調問題、甚至還互告搓湯圓等，民調部分將送中央裁定、互告的部分則有司法判斷，有違法不當之處，名單仍會來做調整，最終名單將送中央做最後公告。