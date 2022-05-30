新北市議會民進黨團今進行總質詢，針對「疫情期間各校採取遠距教學對學習進度與健康所帶來的影響」進行質詢，認為線上教學恐成效不彰，建議市府提出開設暑期加強輔導班，保障學生受教權，新北市長侯友宜表示，疫情逐步走緩，如能實體上課盡量鼓勵實體上課，將落後教育趕上，允諾暑期加強輔導班經費會由市府承擔。

市議員彭佳芸議員表示，新北市授權各校決定是否停課的政策，導致這段期間反覆停課的現象不斷發生，已造成家長及學生的困擾，也導致學習進度落後的狀況，教育局應該要規畫暑期加強班，「疫情亂生活、教育不能亂」，讓學生可以補足遠居教學期間的學期進度，另因針對線上教學檢討與持續優化網速或硬體設備。

市議員鄭宇恩議員則指出，遠距教學的另一頭，時常有學生關掉攝影機及麥克風的情況發生，老師難以認定學生是否有在座位上上課，長時間下來，可能會導致學生對於教學的興趣逐漸下降，進而影響缺課的情形日缺嚴重，希望教育局能重視這樣的狀況，加強輔導，減少學生慣性缺課的情形。

市議員廖宜琨議員認為，實體考試隨時有監考人員巡邏走動，較能有效防止學生投機取巧，但是線上考試攝影機拍攝的角度有限，無法確保鏡頭外的地方是否有攜帶違禁品的狀況，公平度是受到學生及家長質疑的，學校在評量上如何讓學期成績更貼近學生本身的實力，更是一項不容易的事情。

侯友宜坦言，線上學習確實有盲點，老師無法看到全部學生，沒辦法從學生表情得知學生有無疑惑，疫情穩定會希望盡量採實體上課，對疫情發展正向積極看待。

教育局長張明文也認為強化學習輔助跟教學很重要，承諾會去規畫暑期加強輔導班，並請各校評量各班孩子的學習狀況，如學校有需求就支持開設暑期加強輔導班，經費部分市府會負責。