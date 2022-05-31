共機再擾台 蔣萬安籲：停止破壞區域和平的舉動

台北上海雙城論壇續辦與否是近期外界關注焦點，甫獲國民黨提名參選北市長的立委蔣萬安，認為可在善意交流前提下續辦，但昨日傳出有30幾架共機擾台，數量是今年最多。蔣萬安今受訪時呼籲，大陸應停止破壞區域和平的舉動，認為善意是累積且互相，兩岸和平穩定是全民一致的盼望。

此外，蔡英文總統昨在臉書提到兒童疫苗政策，在「很多小朋友都走了」風波爆發之後，外界認為現在發文已來不及。蔣萬安則說，他在4月底、疫情即將爆發時，就呼籲政府趕快充足採購兒童疫苗，也建議指揮中心針對疫情下受影響最大的孩子做出相應措施。

蔣萬安說，但這波疫情，台灣10歲以下幼童染疫轉重症的比例，比其他國家來得高，達10萬分之5，相較於日本、韓國及新加坡都高出許多，希望政府能實際拿出辦法做相關補救，但他重申，政府再這次的防疫作為上荒腔走板，所謂超前部署根本是謊言，事後補救更無法讓民眾接受，身為孩子的爸爸，他要再度呼籲政府趕快拿出具體辦法，保護孩子安全。