高雄空軍官校AT-3教練機今天上午發生墜機事件，飛官徐大鈞少尉不幸殉職，總統蔡英文表達哀慟不捨，並指示國防部徹底釐清事故原因，全力協助家屬處理後續事宜。對此，立法院民眾黨團總召邱臣遠表示，蔡英文總統身為三軍統帥，不能只有在臉書表達遺憾要求徹查，民眾黨團要求空軍成立專案小組，並由運安會、民航局結合專家學者，找出事故原因。

AT-3教練機墜毀，造成徐姓少尉殉職，民眾黨團比達沉痛哀悼之意。邱臣遠指出，所有空難不外乎機械、人員、天候等因入，事故調查涉及專業，更凸顯國軍及前線人員負荷及戰機汰換循環系統的問題，蔡總統身為三軍統帥，應該要重視並把國軍相關安全做好。

近年來中共軍機擾台不斷，國軍人力吃緊，現在最重要除找出失事原因外，飛安把關至關重要，尤其是AT-3教練機從1984年服役到現在已經38年，非常老舊，急需汰換。

邱臣遠表示，新式高教機是要把原本空軍3階段3機種的訓練簡化成3階段2機種，漢翔上個月股東會報告今年會如期交機8架，首批預計後年交機完畢。

邱臣遠強調，飛行事故牽涉到國軍系統戰機汰換等問題，蔡總統不能遇到事情只有表達沉痛遺憾，必須要重視國軍相關安全問題，也希望國防部能重視問題去改善。