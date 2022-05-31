因疫情影響，民眾捐血熱度大減，新竹市後備憲兵荷松協會為替血庫盡分心力，日前在遠東巨城購物中心廣場前舉辦愛心捐血活動，由理事長劉埠敏率後憲學長們及邀請新竹憲兵隊官兵同仁共同參與。

劉埠敏指出，此次捐血活動，除了協會、憲兵隊人員與其家屬之外，路過及聽聞民眾也都紛紛捲起袖子，捐出自己滿滿的熱血，希望可以在缺血的狀況下，以自己一臂之力，幫助到需要幫助的人。

他表示，感謝大家撥空前來參與此有意義之捐血活動，期盼透過這樣的方式讓大家有力出力，集結大家的熱情，延續著憲兵最終服務精神，響應社會，並全體動員號召熱情民眾一起共襄盛舉，且希望藉由每1次舉辦的公益活動，讓每位參與活動的人員，身體力行以實際行動回饋社會。

劉埠敏強調，後憲秉持愛民助民的信念，結合前憲與地方人士自發性舉辦捐血活動，希望藉此舒緩地區儲血量不足的問題，期望下次能再次舉辦有意義活動，使愛心充滿整個社會。