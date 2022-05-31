5月31日為世界無菸日，董氏基金會與國民健康署共同呼籲，拒絕菸品對環境的污染和威脅。（王家瑜攝）

為響應531世界無菸日行動，國民健康署和董氏基金會攜手舉辦「2022戒菸就贏比賽」，來自台南的陳先生在太太見證下完成「1個月不吸菸」目標，今天經現場檢測尼古丁濃度未超標，確認成為首獎30萬元幸運得主。

年近60歲的陳先生，在14歲學生時期就染上吸菸習慣，後來因為車禍造成嚴重肺部穿刺傷，意外發現肺部有長東西，經過治療後雖一度成功戒菸，沒想到10多年後又復吸，每天都要抽上一包菸，儘管多次嘗試戒菸，都沒有成功，直到上個月同事傳了戒菸比賽的訊息給他，讓他毅然決然報名。

陳先生說，之前因為吸菸常和老婆、小孩鬧不愉快，陳太太透露，自己的父親過去他總是飯後一根菸，前年因為肺腺癌過世，所以一直很希望老公能夠戒菸，但環境使然讓他很難成功；參賽一個月來，老公總是說很想抽菸，身為家人只能盡量給予鼓勵。陳先生感性表示「戒菸是愛老婆、愛小孩的行動，這也是他們最希望的事情。」陳太太聞言也大方回應「老公我愛你！」

董氏基金會自2002年以來，每兩年舉辦「戒菸就贏」比賽，由一位吸菸者搭配一位見證人組隊參賽，進行為期1個月的戒菸行動，至今已有超過23萬多組參賽者。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，這些參賽者戒菸成功率高達7成，1年後追蹤調查戒菸成功率也有3成5；本屆比賽受到疫情影響，宣傳活動大幅減少，仍吸引8559組參賽者。

衛福部長陳時中日前和太太組隊報名本屆戒菸比賽，成為首位參賽者。林清麗表示，部長雖說自己是老菸槍、沒有信心成功戒菸，但仍願意以身作則、下定決心戒菸，讓她相當感動；也有不少參賽者表示，自己或家人看到陳時中宣布參賽，受到鼓舞而前報名。

馬偕醫院家醫科主任詹欣隆指出，戒菸初期2個月是最難受、最容易失敗的，可能出現暴怒、坐立難安、無法專注、失眠等症狀，吸菸者經常覺得全身不對勁。目前已有很好的藥物可輔助戒菸，成功戒菸率已有顯著提升，國健署亦有補助藥物費用，民眾只需負擔一點費用，遠少於買菸的錢，就能讓戒菸成功機會大增。

詹欣隆提醒，台灣正面臨疫情嚴峻的時刻，奉勸所有吸菸者趁此機會戒菸，牛津大學研究顯示，吸菸者罹患新冠肺炎住院風險增加1.8倍，如果每天吸菸超過一包，染疫住院導致死亡風險增加6.1倍。他也向所有參賽者喊話，「也許今年沒有得到獎金，但戒菸是得到一輩子的幸福，有機會參與更多人生當中最美好的時刻。」

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