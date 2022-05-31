端午節連假（6月2日至5日）多個國道客運推出優惠，國光客運中、長程及國五路線共34條，全票平均可享85折優惠。

國光客運表示，宜蘭地區1877路線（圓山-頭城）、1878路線（圓山-宜蘭）以及1879路線（圓山-羅東）最高82折；圓山往返羅東的1879線原價140元，折扣後115元；南港往返宜蘭的1878線原價110元，折扣後90元。

國光客運表示，配合「在地有腳」政策，持租車憑證搭乘回程客運，最高折抵200元。為方便民眾銜接旅遊行程最後一哩路，公路總局協調宜蘭、羅東多家租車業者提供7折起的租車優惠，憑租車契約返程搭乘國道客運，租機車可退100元，租汽車可退200元。

同時，為使民眾於連假間前往宜蘭地區更加便利，配合交通部東部轉乘優惠可享持悠遊卡、一卡通等電子票證轉乘當地市公車一段票或基本里程免費，減少轉乘所需花費金額，更優惠、迅速、便捷。

國光客運表示，國內疫情升溫，加上端節連假即將到來，國光客運比照三級警戒標準清消，與旅客接觸頻繁的駕駛員、場站等執勤人員，需持續自主健康管理，包含上班前量測體溫、酒精消毒雙手並戴口罩等。