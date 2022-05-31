中央近日針對線上系統做調整，民眾未取得電子隔離通知書者，可透過電腦或手機直接到「數位新冠病毒健康證明」系統申請補發，提醒有需求的民眾留意相關內容。 （宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

中央近日針對線上系統做調整，民眾未取得電子隔離通知書者，可透過電腦或手機直接到「數位新冠病毒健康證明」系統申請補發，提醒有需求的民眾留意相關內容。 （宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣今（31日）新增1649個確診者，本土累計43324個案例，另新增4個死亡個案，年齡介於60歲至91歲之間；宜蘭縣衛生局指出，6歲至11歲疫苗施打，接種率達接近5成，感謝家長踴躍帶孩子前往接種，預計6月10日前縣內國小學生第一季將全部完成接種。

衛生局指出，中央近日針對線上系統做調整，自5月30日起，民眾若為今年5月1日至26日確診，仍未取得電子隔離通知書者，或為5月27日起確診，未在3日內取得電子隔離通知書者，可透過電腦或手機直接到「數位新冠病毒健康證明」系統申請補發，提醒有需求的民眾留意相關內容。

疫情部份，今日新增4名死亡個案，年齡介於60歲至91歲之間，為女性1位、男性3位；其中2人未施打疫苗、2人打滿3劑；有2人則是住在住宿式長照機構的長輩；4人從5月13日至26日陸續發病，不幸在5月13日至28日期間病故。

根據縣府統計資料，目前死亡的確診個案有51人，80歲以上長輩為38人，其中16位是住宿式長照機構的住民，高達40％，由此可知住長照機構大部分是失能長者、抵抗力本來就弱，加上慢病纏身、屬高危險群，縣府會盡一切力量，保護這些住民。

而51人死亡個案中，有23人未施打疫苗、4人打1劑、7人打2劑，另有17人打滿3劑；有24人是在確診3日內逝世。校園疫情方面，今日新增確診學生數229人，其中89人、超過3分之1在居隔期間陰轉陽，而教職員工17人，累計6564位學生、650位教職員確診。

宜蘭縣長林姿妙表示，目前疫情仍未消退，籲縣民要落實個人健康行為、積極配合各項防疫措施，共同嚴守健康防線，才能早日恢復正常生活。