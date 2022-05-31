南台灣美商會會長艾德華認為，雖然台灣最近幾周疫情激增，卻是個「成功的故事」。（柯宗緯攝）

「南台灣美商會」今（31）日公布「2022年南台灣白皮書」，聚焦COVID-19對台灣的影響，當中提及雖然台灣最近幾周疫情激增，卻是個「成功的故事」，而愈來愈多國家、官員主張台灣參與世衛組織工作，「健康決不能有政治上的限制」，挺台加入世衛立場鮮明。

南台灣美商會會長艾德華今日與南台灣美商會副會長陳建甫、陳啟川先生文教基金會共同參與這場「2022年南台灣白皮書」發布記者會。

艾德華指出，台灣的COVID-19應該被認為是一個成功的故事，即使最近幾周的疫情激增；「南台灣美國商會」要對台灣人民和政府表示感謝，因為他們能夠以一種堪稱典範的方式來處理這種大流行病，即使一路上面臨許多障礙，也能躋身世界最佳行列。

艾德華提到，由衷感謝美國、日本、立陶宛、斯洛伐克和捷克共和國向台灣提供關鍵的疫苗捐贈，而台灣的防疫物資製造能力遠大於國內需求，有能力成為急需這些物品國家的主要合作夥伴及出口商，最後他感謝愈來愈多國家和官員主張台灣參與世衛組織的工作，「健康決不能有政治上的限制」。

針對COVID-19擾亂全球供應鏈，白皮書中點出，美國已正確地重新思考其供應鏈及大量材料和產品的來源，「這為台灣創造了一個傑出的機會，台灣必須努力利用這個機會」。

艾德華也提醒，台灣拜登總統已發布IPEF（印太經濟框架）已成為緩解供應鏈問題同時加強該地區關係的框架，台灣需要極其努力關注這一政策，並明確和理解，以便它能夠制定建議和計畫，使其成為美國和印太地區貿易和安全的關鍵夥伴。

尤其是，俄羅斯對烏克蘭的非法入侵，以及來自台灣海峽對岸的日益增長的威脅，只會使供應鏈問題和機會變得更加重要。

至於美台關係，艾德華認為，台灣如何與拜登政府的政策和對雙邊關係的支持合作，必須建立在拜登政府已做出的重要政策和行動上，這些政策和行動清楚地表明美國和台灣之間強有力的和不斷增長的支持。

值得注意的是，日本、澳大利亞和其他國家對台灣及其在該地區的民主和戰略重要性的支持增加是值得感謝和歡迎的。現在是時候了，包括美國、日本、澳大利亞和台灣在內的各種嚴肅的政策框架應該被制定和執行，以提供互利、更大的安全和可持續的經濟增長，才能好好地處理今天面臨的挑戰，以及在未來幾十年將面臨挑戰的方式培育一個加強關係。