大陸國家統計局31日公布，5月非製造業商務活動指數為47.8，比上月上升5.9個百分點，優於預期。從統計局公布的資料顯示，建築業商務活動指數為52.2，比上個月下降0.5個百分點；服務業商務活動指數為47.1，比上個月升7.1個百分點。從行業情況來看，鐵路運輸、航空運輸等行業商務活動指數位於55以上的較高景氣區間。

另外，新訂單指數為44.1，比上個月升6.7個百分點，仍低於臨界點，表明非製造業市場需求水平有所恢復。分行業來看，建築業新訂單指數為46.4，比上個月升1.1個百分點；服務業新訂單指數為43.7，比上個月升7.7個百分點。

從業人員指數為45.3，比上個月下降0.1個百分點，表明非製造業企業用工景氣水平仍處低位。分行業來看，建築業從業人員指數為45.5，比上個月升2.4個百分點；服務業從業人員指數為45.3，比上個月下降0.5個百分點。

業務活動預期指數為55.6，比上個月升2個百分點，高於臨界點，表明非製造業企業對近期行業恢復發展信心有所增強。分行業來看，建築業業務活動預期指數為57.9，比上個月升0.9個百分點；服務業業務活動預期指數為55.2，比上個月升2.2個百分點。

5月綜合PMI產出指數為48.4，比上個月上升5.7個百分點，表明中國企業生產經營景氣水平有所恢復。