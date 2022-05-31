中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前台灣本土疫情穩定，不過有專家表示，死亡高峰將會落在6月10日，死亡可能會達兩百例。陳時中表示，台灣目前整體確診率來看，每10萬人感染率為46.2%，只有比日本37.3高，低於香港、紐西蘭、新加坡等國家，因此沒有特別高。至於今天新增的90例死亡數，確診後到死亡間隔天數中位數為五天，三天內死亡佔比為38%。

有專家推估台灣過十天就會離開高原期，但是死亡數會持續攀升，且高峰在6月10日，當天死亡就會到達200例，是否國內死亡數高於其他國家？

對此陳時中表示，相對比很多國家Omicron的發展，很多國家發展到一定情況目前初步統計，整體目前台灣每10萬人口確診發生率，46.2，韓國227.9，日本37.3 香港108.6、紐西蘭153.8、新加坡111.7。以目前來看，台灣在確診發生率沒有特別高。不過陳時中說，這只能參考，因為台灣正處於發展到一半的時候，但其他國家已經下來了。

至於整體Omicron染疫死亡率來看，陳時中指出，台灣每百萬人死亡率為0.2，韓國2.4、日本0.6、香港8.3、紐西蘭1.4、新加坡0.6，台灣目前沒有比較高，但他再度強調，有的國家已經完成這波疫情，台灣還在疫情中間 比較不見得完全合理，只能參考。

至於今天新增的90例死亡個案，有多少是快速死亡？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，有3個人死亡後才確診，但是都是在採檢就醫的時候。90個死亡案例中，從發病到死亡中位數是5天，其中3天內佔了38%，4到7天28%，大於7天以上有34%。

至於口罩禁令，全面解除口罩今年有機會嗎？陳時中說，口罩這事情目前還是先維持，因為這是成本最小效益，但效果最高的手段，配戴口罩要維持。