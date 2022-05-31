菸齡長達50多年的衛福部長陳時中，日前首度宣示挑戰戒菸，找了太太孫婉玲當見證人，並親自報名「2022戒菸就贏比賽」，展開為期1個月的戒菸行動。外界關心，陳時中是否真的在比賽期間一口菸都沒吸，今天在疫情指揮中心記者會上被問及此事，他回答「沒有辦法宣布成功，我自認成功，但我的秘書認為沒有成功，這有很多爭議點，可以私底下再談」，曖昧模糊的回答讓人摸不著頭緒。

陳時中今年3月底出席董氏基金會「戒菸就贏」記者會，宣布自己和太太組隊參賽，但他表示自己沒把握會成功，為了讓更多人戒菸而率先報名，希望起到帶頭作用。本屆戒菸就贏比賽自5月2日起跑，參賽者只要在5月29日前一口菸都沒吸，就有機會獲得30萬元。

陳時中5月中赴立院備詢時被立委問及戒菸進度，承諾在推動《菸害防制法》修法過程，自己一定要戒菸。目前《菸害防制法》修正草案已通過立院初審，待下個會期進入朝野黨團協商，才會進三讀程序。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，老菸槍戒菸容易出現戒斷症狀，例如頭暈、昏沉、手抖等，導致戒菸容易失敗。她認為只靠意志力戒菸「對自己太殘忍」，應以藥物輔助，並且多喝水，但部長公務繁忙，又是高壓工作，種種限制導致無法成功戒菸，讓人很心疼。

「有調查顯示，一個人要經歷15到16次戒菸行動，才能成功戒菸。」林清麗鼓勵陳時中，不妨現在起重新開始，繼續展開戒菸行動，及早為自身健康把關，也能持續發揮影響力，帶動身旁的人和民眾一起戒菸。