苗栗縣府公布確診分布情況。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

各校停課情況。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天1日新增新冠肺炎本土確診2008例，其中男性977人、女性1031人，年齡分布1歲以下至97歲，衛生局指出，原中央預計5月31日將再撥配4000劑，但實際撥配2500劑，短少1500劑，以致校園集中接種疫苗不足，將影響校園接種規劃，衛生局已調撥原配至各醫院預約接種的疫苗，校園接種應勉強足夠，同時已向中央強力爭取補足差額疫苗

衛生局長張蕊仙表示，為提供幼兒家庭足量的快篩試劑，今天起民眾可持6歲以下孩童健保卡，至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑。尚無健保卡新生兒或後續出生者，可拿到健保卡後再領取活動截至6月底。

提醒家長快篩試劑「勿使用於2歲以下幼童」，因為0-2歲孩童鼻咽組織比較脆弱，怕家長不會用誤傷孩子。但領取的快篩試劑可以使用在家長身上，因為保護家長就等於保護幼兒。

另外，苗栗5到11歲戶籍人口應接種人數為3萬3348人，扣除近3個月已確診及已接種，尚應接種人數為1萬7598人，提醒家長有確診或已打莫德納疫苗的孩子，切勿重複施打疫苗。

衛生局指出，截至5月30日中央配發苗栗縣小兒BNT疫苗共2萬2500劑，1萬劑撥配給各合約醫療院所預約後施打；1萬2500劑由醫院或衛生所團隊進校園接種以及6月3日幼兒大型接種站接種使用，原中央預計5月31日將再撥配4000劑，但實際撥配2500劑，短少1500劑，以致校園集中接種疫苗不足，將影響校園接種規劃，衛生局已調撥原配至各醫院預約接種的疫苗，校園接種應勉強足夠，同時已向中央強力爭取補足差額疫苗。

衛生局呼籲，大家能配合校園及大型接種站來接種，倘無法配合校園接種期程接種，請6月10日國小校園集中接種結束後，再至合約醫療院所預約接種，另校園接種莫德納場次雖已結束，尚未接種疫苗的6到11歲兒童仍可由家長帶兒童至6到11歲莫德納疫苗接種合約院所預約接種。

成人劑型BNT疫苗今天6月1日到貨1萬7640劑(2940瓶)及6月8日預計配送9996劑(1666瓶)共2萬7636劑，提供全縣2萬9479位12到17歲國、高學生第3劑或未施打1或2劑的學生使用，施打日期為6月1日至6月20日，請同意施打的學子按時程返校接種。

因應校園集中接種疫苗所需，小兒及青少年新冠疫苗選項以BNT為主，故可能導致各合約院所、衛生所BNT缺貨，但目前莫德納、高端及AZ疫苗尚供應正常，疫情嚴峻，徐耀昌縣長呼籲鄉親勿挑疫苗盡快施打增強保護力。