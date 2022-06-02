鳳鳴簡易臨時站預計2024年11月啟用。（陳慰慈攝）

鶯歌鳳鳴火車站因被劃入桃園鐵路地下化計畫，預計2030年完工，行政院2019年定案先在距離鳳鳴車站預定地600公尺處，打造鳳鳴簡易臨時站，2020年12月動工，預計2024年11月啟用，新北市議員洪佳君認為，中央斥資6.1億餘元蓋建的鳳鳴臨時站只用5年太可惜，希望能夠保留做地方政府的運用，新北捷運局長李政安表示，臨時站體部分會做停車場保留，目前尚在規畫中。

洪佳君質詢表示，鳳鳴臨時站有其特殊性，附近人口越來越多，但只用5年就退場是否太可惜，有無可能保留下來作地方政府使用？即使計畫經費是中央款項，但希望市長侯友宜能責成市府相關單位研究，不論是做鐵道文化館或其他空間運用，畢竟鳳鳴重劃區的居民都需要公共設施。

李政安則說，興建又再拆確實有點浪費，過程中有去爭取，臨時站體部分設施會留下來，當作停車場等設施留下來，目前尚在規畫中，中央有答應進一步去研究，會按照議員建議去爭取。

另洪佳君也追問，在地居民殷殷期盼捷運樹林萬大線的興建，希望下次能夠成功招標成功，侯友宜說已追加多次預算，信心滿滿回應，「會！」這次好不容易有1家廠商投標，希望可以順利標出；李政安表示，這次有廠商投標會好好把握機會。