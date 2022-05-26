百威啤酒釀造商AB InBev集團的永續長Ezgi Barcenas周三告訴路透，該公司正偏離實現2025年前將20%的啤酒釀造量變成無酒精和低酒精的目標。

Barcenas在達沃斯(Davos)世界經濟論壇期間接受採訪時表示：「我們仍略高於目標6%」，「我們偏離了軌道」。

來自比利時的AB InBev的目標，是支持世界衛生組織實現到2025年將有害飲酒(導致車禍、疾病和先天缺陷的酒精飲料消費)減少10%的目標。

Barcenas說：「我們真正想做的是為消費者提供選擇和資訊。」「在宣佈這一決定時，我們別無選擇。我們希望專注於選擇，而不是推出銷售量。」

根據AB InBev發佈的2021年環境、社會和治理(ESG)報告，該集團在中國和巴拿馬等一些國家已實現20%的目標。報告顯示，AB InBev非酒精品牌也已從過去5年的26家，增至42家。

Barcenas表示，這家釀酒商的無酒精品牌包括Hoegaarden Rose，以及Jupiler，如今已擁有超過80種不含酒精和低酒精的啤酒和飲料。

在瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地達沃斯，商界和政界領袖的年度會議上，氣候變化和企業行動是一個主題。

Barcenas表示，能源價格飛漲，將縮短綠色能源專案的投資回收期。她表示：「公司正在加速轉型，使投資於提高效率的商業理由更加充分」。

AB InBev的目標是到2040年實現整個價值鏈淨零碳排放。與許多飲料和消費品製造商一樣，AB InBev面臨著最大的挑戰，就是要減少所謂的「三排放」，即消費者丟棄啤酒罐和啤酒瓶，進行銷售。