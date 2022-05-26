台泥今天舉行2022年股東常會，台泥董事長張安平表示，這是近十幾年來最困難的一年，因此集團未來轉型工作，業務重心將放在「低碳原燃料」、「綠色能源」、「儲能」等支柱上。希望2025年水泥占公司營收可降到一半以下，提升循環經濟與能源收入來取代。

水泥目前仍占台泥營收77％，張安平表示，他希望2025年這個業務占比低過一半，相對循環經濟與能源的比例會越來越高，成為主要收入之一。

台泥未來業務重心會有三大塊，包括「低碳原燃料」、「綠色能源」、「儲能」。低碳水泥部分，除了降低水泥製程中煤炭使用量，台泥也會開發煤灰、農業廢棄物替代燃料，並推動城市生活廢棄物資源化利用，預計2023年海峽兩岸的低碳使用量可達到130萬噸，相對減碳量可有100萬噸。

綠色能源部分，台泥在光電、地熱開發上，預計2025年有230MW(千瓩)。

新事業的儲能(電池)上。因政府綠能規劃2025年有27GW容量，預期當年可帶動儲能需求5GW(500MW)，而台泥併購義大利NHOA儲能公司後，案場遍佈全球26個國家，海內外儲能建置目標到2024年可達到2900MW。張安平說，國內部分，儲能建置量則大概會有300、400MW。

擴張儲能，張安平直指，關鍵就是電池。去年旗下三元能源在高雄小港建置鋰電池新廠，預計2023年第1季第一期投產，2024年產量上看2.16億顆。而2020年電池一顆售價僅2美元，到2025年估會漲到5美元，光是價格提升部分，就可多出6.48億美元收入。台泥整體電池營收上看300億以上，以去年營收1100億元左右，也能漸次達到提升能源占比目標。