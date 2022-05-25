據TrendForce研究，隨著原廠積極移轉產能向128層邁進，市場轉向供過於求，導致本季合約價下跌，其中以消費級產品跌幅較為明顯。需求端儘管enterprise SSD採購訂單有所成長，但智慧型手機需求位元受俄烏戰爭、傳統淡季夾擊以及高通膨而走弱，客戶端庫存明顯上升，故整體位元出貨量仍難抵跌勢。2022年第一季NAND Flash位元出貨量，以及平均銷售單價分別下跌0.5%、2.3%，使得整體產業營收季減3.0%，達179.2億美元。

展望第二季，儘管戰爭、高通膨及疫情封控持續減緩消費成長力道，但由於北美地區大型資料中心主流容量持續轉向高容量8TB，推升enterprise SSD需求成長13%，第二季出貨規模有望再攀升。同時，在鎧俠(Kioxia)污染事件帶動產品合約價上漲6%，在價漲量增的狀況下，預期第二季NAND Flash產業營收季增可達一成以上。

儘管大陸智慧型手機備貨動能受淡季影響而略顯疲軟，但受鎧俠(Kioxia)、威騰電子(WDC)供應受阻影響，三星電子(Samsung)第一季client SSD因急單湧入推升出貨位元成長，而enterprise SSD則是在北美客戶單在三月份也有明顯回溫，整體位元出貨季增9%，平均銷售單價季減2%，第一季三星電子NAND Flash部分營收為63.2億美元，季增3.4%。

同樣受到大陸智慧型手機需求疲軟，拖累SK海力士(SK hynix)以mobile為產品主力出貨表現；Solidigm則在產能供應逐漸遠離缺料陰霾下，本季大幅衝刺client SSD出貨，但兩家品牌合併出貨位元仍較前一季合併出貨位元衰退8.4%，平均銷售單價則同樣受季度合約價格下滑而衰退3%，第一季SK集團併NAND Flash營收季減10.7%，達32.3億美元。

鎧俠第一季enterprise SSD出貨持續成長，加上mobile端衰退幅度較其他廠商輕微，因此整體位元出貨量約與上季持平。受惠於高單價產品出貨占比增加，平均銷售單價也與上季持平。考量匯率及污染事件的損失影響後，第一季鎧俠營收為33.8億美元，季減4.5%。

威騰電子(Western Digital)在污染事件發生後，進而調漲部份產品價格，因此第一季平均銷售單價僅下滑近1%，但位元出貨量則是受上述污染事件壓抑，加上俄烏戰爭爆發後，零售端需求疲軟，位元出貨量衰退14%，影響其第一季NAND Flash營收季減14.4%，達22.4億美元。

在鎧俠及威騰電子產能供應受限下，推升美光(Micron)第一季client SSD訂單成長 ，位元出貨季增5%，平均銷售單價則大致與上季持平。分析其原因，除了wafer價格自二月反彈之外，美光enterprise SSD位元出貨也有明顯增長，帶動第一季NAND Flash營收達19.6億美元，季增4.2%。

回顧第一季，戰爭爆發及傳統淡季因素導致smartphone需求位元走弱，但在Kioxia污染事件後，供應吃緊使得NB及server客戶積極採購避免SSD短缺，上述事件使得本季整體NAND Flash位元出貨與上一季度持平。