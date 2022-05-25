事故地點在台64快速道路，八里往新店方，接近五股一匝道口。（警方提供）

新北市五股台64線，昨晚深夜發生一起嚴重車禍事故，2部BMW轎車發生擦撞，導致其中一車側翻，駕駛及乘客受困車內，消防局獲報後，到場力用破壞器材將2人救出，其中1人傷重不治，另1人還在醫院治療觀察中，確切事故原因，警方還在調查中。

昨晚曾姓男子駕駛黑色BMW轎車，行駛台64線快速道路往新店方向，在接近五股一匝道口時，與另輛白色BMW轎車發生擦撞，導致白色轎車翻滾數圈後側翻，車體嚴重毀損變形，車上的林姓男子（27歲）及邱姓男子（27歲）受困車內。

新北市消防局接獲報案後，前往現場利用破壞器材將2人救出，救出時2人皆無呼吸心跳，分別送往林口長庚及淡水馬偕醫院急救，送醫後林男傷重宣告不治、邱男則是恢復生命跡象，但仍未脫離險境需要留院觀察。

事故發生原因警方還在調查當中，由於撞擊力道強大，警消在協助2人脫困時，發現2人在車內呈現交疊的狀態，因此暫時還無法確認事故當時車輛是由何人駕駛，至於有無酒駕情況，警方也已替2人抽血進行檢測，待報告出爐後才能釐清。