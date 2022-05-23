南投埔里台14線埔霧公路22日凌晨傳出自撞車禍，當地消防隊獲報到場救護，受傷男子竟自曝確診者，令救護人員氣炸了，該案經查隔離地點為台中市和平區，台中市衛生局表示，男子5月25日凌晨才能解隔，依照現行特別條例，確診者擅自外出，可處兩年以下刑法、拘役以及20萬到200萬元罰鍰，將依法開罰。

該名男子是22日凌晨駕BMW休旅車在台14線埔霧公路自撞對向的道路指示牌和路燈桿，南投縣消防局獲報，立刻調派鄰近的消防分隊出勤救護，男子上了救護車，才告知救護人員自己是確診者，並自曝他應在台中市和平區居家照護，想要回台中市區住家拿東西，才會在居家隔離期間外出，可沒算到途中又發生車禍。

台中市衛生局指稱，該案經南投縣衛生局移轉，查驗法定傳染病通報系統，該名男子5月17日確診，申請在和平區居家照護，應在5月25日凌晨才能解隔；依照目前法規，確診者擅自外出有傳染他人之虞，可依特別條例處以2年以下有期徒刑、拘役，或新台幣20萬到200萬罰金，該案也將研議依法開罰。