金門金寧鄉西堡出海口昨發現1輛沙灘車受困，駕駛不見人影。縣消防局緊急出動救生艇下水搜尋之二。（金門縣消防局提供）

沙灘車駕駛現身，向警方說明發生過程。（金門縣消防局提供）

金門金寧鄉西堡出海口昨發現1輛沙灘車受困，現場遺留手機、皮包，還有1雙脫鞋浮在海面上，但不見駕駛人影。縣消防局據報以為有人溺水，大批人、車緊急搜尋未果。半個小時後才找到當事人，原來是擔心車子遭海水淹沒會被老闆罵，才跑去躲起來，一場烏龍搶救事件在尷尬氣氛中落幕。

昨天下午16時5分，消防局救災救護指揮中心獲報，金寧鄉西堡出海口有1輛執行淨灘的沙灘車在岸邊受困載浮載沉，卻不見駕駛人影，只在岩岸大石頭發現手機、皮包，並有一雙拖鞋浮在海面上，懷疑駕駛溺水亟待救援。

該局救災指揮中心火速派遣救生艇、救護車和金寧、金城分隊共10人，協同9名義消在第一大隊大隊長陳參奇、副大隊長戴紹恩和分隊長李宗其、小隊長曾以勒等人分頭指揮下，展開地毯式搜尋任務。

當時沙灘車已遭淹沒，搶救人員擔心駕駛壓在沙灘車下，立即與警方、岸巡人員協同搜尋，並透過電話詢問相關人員，半小時後終於找到駕駛沈姓民眾，大家才鬆了一口氣。

他表示，約2個小時前駕駛沙灘車拋錨在沙灘上，本想嘗試把車移走，後來看漲潮水位愈來愈高，只好放棄離開，又擔心沙灘車淹沒會被老闆罵，趕緊逃離現場躲起來，沒想到被誤認為溺水，還驚動了大批的救災人員，感到非常不好意思。