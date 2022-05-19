瑞莎自曝因擔心烏克蘭戰況進而影響到奶量。（羅永銘攝）

瑞莎今出席活動，剛生完2女兒Mila的她身材恢復迅速，她說生前胖到62公斤，現在已經瘦回55公斤了。提到家鄉烏克蘭戰況，瑞莎心痛的表示心情跟生理都受到很大的影響，尤其戰爭爆發時她剛生完小孩一個星期左右，每天盯著電視網路關心家鄉，那時也在吃發奶的食物，但奶量卻從原本的100CC降到只剩20CC，也因為擔心家人情緒波動很大，但在孩子面前她還是盡量微笑假裝沒事。

烏克蘭的爸媽知道瑞莎的狀況生氣的罵她，叮嚀她要有責任感好好照顧小孩。瑞莎說奶奶每天還是會傳照片給她報平安，家人也幾乎都躲在地下室，對於戰爭何時結束她不敢想像，只是感嘆著世界為什麼會變成這樣，很擔心孩子們的未來。

先前瑞莎因推廣體操受到網友批評，怒告4網友加重毀謗，她說現在官司正在上訴中也都還在調查，但她已經看很開了：「我們有很多孩子要訓練，我沒時間去忙這些事情，完全不值得。他們還是會亂講，但我相信哪裡都會遇到這種人。」

而自認工作狂的瑞莎，這胎剛生完就跟老公要求要回韻律體操教室上課，但老公強迫她一定要到月子中心坐月子，她只好乖乖聽命。瑞莎說因為烏克蘭沒有坐月子的傳統，生第一胎時只請月嫂到家裡幫忙備餐，因為自己閒不下來所有事還是親力親為，讓月嫂完全沒事做，月嫂只待了2個禮拜就離開。

這次在老公的堅持下去月子中心坐了10天月子，她笑說心情有放鬆到，但唯一困擾的就是吃不完的月子餐，「誰會在晚上10點喝很濃的雞湯啊？」瑞莎表示2女兒是個天使寶寶，已經可以睡過夜，因此坐完月子的隔天就立刻回到工作崗位教課，為3位即將出國比賽的小朋友上實體韻律體操課程，而體操教室也因為疫情關係都改為線上上課。