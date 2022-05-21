王姓男子駕駛的轎車先衝撞路旁車輛，之後翻覆在路中間。(民眾提供／林欣儀台中傳真)

由王姓男子駕駛的小轎車，20日早上行經台中市南屯區環中路時，疑因為王男一時恍神，車子竟先後衝撞停放在路旁的小轎車與貨車，接著翻覆在路中間、呈四腳朝天狀，警消人員獲報到場處理，所幸駕駛以自行逃出車外，經檢測他酒精超標，偵訊後依公共危險罪法辦。

警方表示，20日早上約9點半接獲民眾通報，指稱有輛車子翻覆在環中路五段往樂田巷的路中央，立即偕同消防人員趕到現場，員警抵達時駕駛王男（29歲）已自行脫困，僅手部有擦傷，擦藥後無大礙，但他的座車車底朝上、仰翻馬路上，立即派員處理。

警方調查，王男酒測值超標、但還未達每公升0.25毫克，他供稱，前一天晚上有喝過酒精飲料，原本以為隔天了，應該沒問題，但車子開到一半突然恍神，才接連衝撞停放在路旁停車格內的小轎車、貨車，之後疑因車子受衝撞力道反彈，才又翻覆。

被撞的小轎車左後車身嚴重凹損、小貨車則是車頭毀損，警方偵訊後依公共危險罪嫌法辦。

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