東海岸大地藝術節邁入第7年，為了讓遊客能夠親身參與並成為藝術的創造者，東海岸藝術生活平台從文化、生活及藝術切入，串聯計畫單位如海岸咖啡推出「豐富部落咖啡莊園半日遊」、靜浦社區發展協會推廣膠筏體驗、捕捉浪花蟹等遊程、「光織屋-巴特虹岸手作坊」推三天兩夜深度體驗工作坊，讓遊客在原鄉的環境體驗各種不同風情及濃濃的人情味。

其中，豐富部落社區擁有豐盛蔬飲食文化，多年前在山丘種植咖啡，加上族人也將荒廢已久的土地開始種植咖啡，部落的咖啡因為種植地理特殊，咖啡果樹受海風滋潤亦具有獨特的海鹽風味，口感層次相當豐富。最具代表的海岸咖啡，半日遊行程沿途帶領遊客認識路邊的阿美族野生蔬食，路程約1至1.5小時，透過徒步的導覽更加認識在地文化。

目前遊程體驗已營運約3年，除了部落導覽，還有充滿原民風味的創意料理，以無菜單的形式提供5菜1湯1甜點的菜色，最後來到咖啡莊園遠眺一望無際的太平洋和奇拉雅山，讓遊客在原鄉的環境體驗各種不同風情以及濃濃的人情味。

豐富部落咖啡莊園半日遊1,880元/人，10人成行，含部落導覽、午或晚餐、烘豆體驗，需兩週前預約。

此外，花蓮縣豐濱鄉靜浦社區發展協會表示，靜浦的地理位置在花蓮縣豐濱鄉，夾在山間，位在「河海交接處」，坐落於秀姑巒溪出海口及太平洋沿岸，也是最接近日出的阿美族部落，因此有著太陽部落的美稱。豐富的出海口生態，促成部落以漁業為主要的產業，以海鮮為主食，凌晨出海捕撈的生活文化，至今仍繼續傳承著。

靜浦社區發展協會推出膠筏體驗300元/人（40分鐘），在秀姑巒溪上一面體驗划膠筏的樂趣，一面欣賞沿途景色；捕捉浪花蟹300元/人（40分鐘），俗稱「倒退嚕」的浪花蟹，在哪裡找的到？跟著部落朋友一起到海邊，浪花蟹就躲在海浪上岸之際，細心分辨，就可以找到牠們的蹤跡。

喜愛大自然生活及原民文化的纖維藝術家陳淑燕，2005年因協助香蕉絲工藝而移居到花蓮新 社，與噶瑪蘭族的工藝家杜瓦克‧都耀，在豐濱新社部落深耕多年。2014年起成立「光織屋」巴特虹岸手作坊，2位藝術家連結部落青壯年及耆老的手藝，持續將具有原質精神的Sanku竹藤編魚筌做各種嘗試和研發，保留材料的處理與技術傳承，並結合陳淑燕擅長的樹皮布、草木染、手造紙等古老手藝和在地素材，創新運用為簡樸溫暖的當代藝術創作、生活燈藝與空間環境裝置。

2017年成立光織屋有限公司，揉合多種在地自然纖維素材與染織方式創作，為不同造型與空間對話的燈藝，參與許多指標性的國際性展覽和駐村交流以及戶外裝置藝術。

近幾年更落實在地精神，積極規劃藝文展演讓工作室能量發揮，推動在地傳統手藝和自然材料的手作精神，舉辦統整部落產業的自然材工作坊課程；期許做為藝術教育推廣、連結在地文化與研發創作、及帶動部落文創產業的藝術平台。三天兩夜深度體驗工作坊，費用及活動資訊詳見「光織屋-巴特虹岸手作坊」粉絲專頁。