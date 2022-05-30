大陸廣州動物園有一隻雄獅，因為留著一頭「齊瀏海」而爆紅，霸氣的形象蕩然無存，不少遊客都慕名前往，只為了一睹牠的可愛造型，然而今（30）日有遊客發現，這隻雄獅竟又換了新髮型，變成帥氣的「後梳油頭」，讓網友們忍不住笑說：「這換髮型的速度比髮型設計師還快」。

根據《環球網》報導，廣州動物園這隻雄獅名為「阿杭」，今年13歲，是產於非洲的白獅，並於2015年引進動物園。近日有遊客在逛動物園時發現，阿杭頭上的毛髮有別於一般雄獅的直立蓬鬆，而是留著一頭可愛的齊瀏海，原本霸氣威武的形象蕩然無存，消息在網路上曝光後，立刻引發熱議，不少人看到阿杭的造型都忍不住笑噴。

然而今日有遊客慕名前往動物園後，卻發現阿杭又換了一個新髮型，只見牠從原本的齊瀏海變成「中分頭」，看起來有些帥氣，一陣風吹過之後又換成「三七分頭」，過了一會兒又變成了「後梳油頭」，網友們見狀笑說，阿杭變換髮型的速度，連「Tony老師（髮型設計師的意思）」都甘拜下風。

廣州動物園也針對阿杭的髮型強調，工作人員絕對不會替牠剪頭髮或整理頭髮，「阿杭的個性雖然比較溫和，但畢竟還是猛獸」，此外他們也解釋，獅子的毛髮天生就很柔順，所以髮型經常跟著天氣變化，之前是因為剛好下過雨，空氣比較潮濕，牠的頭髮才會直直下垂，形成可愛的齊瀏海。