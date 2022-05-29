法國網球公開賽越來越精采，在男單的部分還沒出現太大冷門，不過女單可就不同了，在16強中頂尖好手幾乎全軍覆沒，前10種子只剩下波蘭球后思薇雅蒂(Iga Swiatek)，為1968年網球公開賽年代以來首見。而在強權接連出局，相對就有異軍突起的新面孔，大陸好手鄭欽文因法國老將柯內特(Alize Cornet)提前退賽挺進16強，將強碰思薇雅蒂。

鄭欽文昨天對上柯內特，首盤以6：0奪下「貝果」，第二盤再以3：0領先，不過柯內特因為腿部傷勢決定退賽，鄭欽文直接獲勝挺進16強，也得到對決球后思薇雅蒂的寶貴機會，對此她發表了感想說：「思薇雅蒂是非常棒的球員，本季表現優異，也取得驚人成績，但大家都是人，我也不是在和外星人比賽，是人就會有弱點。」

鄭欽文接著說：「我要做的就是打好自己的球，努力爭取每分，然後看會發生什麼。」看來鄭欽文並不懼怕已取得31連勝的思薇雅蒂，反倒激起她的鬥志，明天能和球后打到什麼程度令人期待。而鄭欽文本次在法網狀態極佳，首輪以6：3、6：1擊退烏克蘭選手詹妮夫絲凱(Maryna Zanevska)，次輪再以2：6、6：2、6：1解決前球后哈莉普(Simona Halep)。

鄭欽文今年才19歲，目前世界排名第74，生涯共獲得7座ITF賽事冠軍，她在今年澳網資格賽連勝三場，生涯首闖大滿貫正賽，可惜次輪敗給希臘莎卡芮(Maria Sakkari)，但在本屆法網拿出絕佳氣勢，更因對手退賽挺進16強，不過碰上思薇雅蒂恐怕還是難以過關，據《tennisabstract》目前預測，思薇雅蒂晉級的機率仍高達93.2%。