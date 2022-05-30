金門藍營5鄉鎮長今早會師， 齊赴縣黨部領表造勢。（李金生攝）

大、小金門5位尋求連任的鄉鎮長傳達與黨站在一起，爭取繼續為鄉親服務的機會。（李金生攝）

縣黨部主委吳興邦強調，未來將透過各種社群平台包括臉書、看板，向鄉親推薦黨提名的候選人，做他們最強有力的後盾。（李金生攝）

大、小金門5位尋求連任的鄉鎮長，今天上午10時齊赴國民黨金門縣黨部領表，傳達與黨站在一起，爭取為鄉親服務的機會。縣黨部主委吳興邦也強調，未來將透過各種社群平台包括臉書、看板，向鄉親推薦黨提名的候選人，做他們最強有力的後盾。

金城鎮長李誠智、金寧鄉長楊忠俊、金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家和烈嶼鄉長洪若珊等5位現任鄉鎮長，今年底均將再競選連任。他們今天上午10時在國民黨金門縣黨部會師，展開同步領表參加黨內提名登記的聯合造勢行動，獲得其他也領表參選村里長、鄉鎮代表等黨員同志的祝福。

李誠智鎮長代表說明，他們此舉在宣達與國民黨站在一起，爭取繼續為鄉親服務的機會，並配合縣長同心協力建設美麗的家鄉，也盼望未來能獲得黨部的支持和鼓勵。

縣黨部主委吳興邦也提出黨部的初步構想，未來將透過社群平台包括臉書、LINE和主要幹道路的大型看板，向鄉親推薦黨提名的候選人，並運用黨的基層組織給予候選人最實質的協助。