金門縣府致贈金門醫院端節加菜金。（縣府提供）

金門縣府致贈第九海巡隊端節加菜金。（縣府提供）

金門縣府團隊今由副縣長李增財帶隊致贈金門守備大隊機步營、陸軍金門地區支援營醫療連、運輸連、海委會海巡署艦隊分署第九海巡隊、空勤總隊第二大隊及衛生福利部金門醫院端節加菜慰問金，感謝各單位在疫情期間同心協力，發揮「軍民一家」精神，確保鄉親健康平安。

縣衛生局指出，衛福部金門醫院為金門地區唯一醫院，除提供醫療服務外，長期肩負基層診所轉診、急重症照護，並支援縣內各項大型活動救護工作。另有關緊急傷病患空中轉診赴臺就醫，除有民間航空公司及空勤總隊執行勤務外，每周二、五軍機C130後送也由金門守備大隊機步營、陸軍金門地區支援營醫療連、運輸連協助載送急重症病患。

另烈嶼鄉及烏坵鄉則受限地理位置與交通不便，如需辦理緊急醫療轉診及安寧返鄉等業務，均仰賴海委會海巡署艦隊分署第九海巡隊及空勤總隊第二大隊協助配合執行。

縣衛生局說明，地區民眾近4年搭乘軍機C130赴臺就醫比率下降比率約3成，軍機轉診數量由107年服務256人次，降至110年服務178人次。整體重症病患轉診赴臺治療比率逐年減少，但仍有其需要性，期盼未來軍民攜手奉獻心力，共同守護美好家園。