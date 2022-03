圖為日前空軍F-16戰機監控共軍轟六。(資料照/國防部提供)

中共軍機近期已經連續7天進入我方ADIZ,特別的是,今天上午也有日本軍機疑似誤入我ADIZ,同樣遭到我空軍廣播驅離。

中共軍機於3月11日進入我ADIZ(西南空域),我空軍在空監控,並於11時32分、13時17分、13時25分三度廣播驅離。另外於 11時36分廣播驅離日本軍機。廣播內容如下:

ROC airforce on guard, Japanese military aircraft Present position 23 degree 51 minute North, 122 degree 53 minute East, heading 310, altitude 5 thousand feet,Modes3 code 2561,attention,you are flying inside of ROC ADIZ depart immediately。譯文:中華民國空軍廣播,日本軍機位置在北緯23度51分,東經122度53分,航向310度,高度5000英尺,MODES3碼2561,注意! 你已進入中華民國ADIZ,立即離開!

「台灣西南空域」粉絲專頁記錄,中共軍機本月累計進入我空域9天,本月廣播驅離紀錄共計22次。2022年累計進入我空域52天,廣播驅離紀錄共計177次。國防部公布2022年累計進入我空域47天,228架次。本月已公布17架次(截至發稿)。

至於今日廣播驅離中共軍機,內容如下:

2022年3月11日11時32分,中華民國空軍廣播,位於台灣西南空域高度600公尺的中共軍機注意!你已進入我空域,影響我飛航安全,立即迴轉脫離!

2022年3月11日13時17分,中華民國空軍廣播,位於台灣西南空域高度7000公尺的中共軍機注意!你已進入我ADIZ,影響我飛航安全,立即迴轉脫離!

2022年3月11日13時25分,中華民國空軍廣播,位於台灣西南空域高度9000公尺的中共軍機注意!你已進入我ADIZ,影響我飛航安全,立即迴轉脫離!