圖為日前空軍F-16戰機監控共軍轟六。（資料照／國防部提供）

中共軍機近期已經連續7天進入我方ADIZ，特別的是，今天上午也有日本軍機疑似誤入我ADIZ，同樣遭到我空軍廣播驅離。

中共軍機於3月11日進入我ADIZ(西南空域)，我空軍在空監控，並於11時32分、13時17分、13時25分三度廣播驅離。另外於 11時36分廣播驅離日本軍機。廣播內容如下：

ROC airforce on guard, Japanese military aircraft Present position 23 degree 51 minute North, 122 degree 53 minute East, heading 310, altitude 5 thousand feet,Modes3 code 2561,attention,you are flying inside of ROC ADIZ depart immediately。譯文：中華民國空軍廣播，日本軍機位置在北緯23度51分，東經122度53分，航向310度，高度5000英尺，MODES3碼2561，注意! 你已進入中華民國ADIZ，立即離開！

「台灣西南空域」粉絲專頁記錄，中共軍機本月累計進入我空域9天，本月廣播驅離紀錄共計22次。2022年累計進入我空域52天，廣播驅離紀錄共計177次。國防部公布2022年累計進入我空域47天，228架次。本月已公布17架次(截至發稿)。

至於今日廣播驅離中共軍機，內容如下：

2022年3月11日11時32分，中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度600公尺的中共軍機注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！

2022年3月11日13時17分，中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度7000公尺的中共軍機注意!你已進入我ADIZ，影響我飛航安全，立即迴轉脫離!

2022年3月11日13時25分，中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度9000公尺的中共軍機注意!你已進入我ADIZ，影響我飛航安全，立即迴轉脫離!