肉粽都是阿嬤一人親手備料、包粽，採用當地黑毛豬為內餡，口感緊實。（林口區公所提供）

林口人氣店家溜溜貝果也推出端午期間限定商品溜溜粽，結合粽子與貝果的創新口感。（林口區公所提供）

下周就是端午連假，講到端午節一定得提到粽子，所以林口區公所特地推薦在地隱藏美食阿嬤私房手工肉粽，以及林口人氣商店溜溜貝果，前者是在地人才知道隱藏美食，每逢端午肉粽訂單總是爆滿，後者則推出粽子與貝果結合的創新商品，除了要讓民眾應景外，也希望幫助受疫情衝擊的餐飲業能得到幫助。

只有林口在地人才知道的阿嬤私房手工肉粽，採用林口當地的黑毛豬為內餡，豬肉口感比市售的白豬更為緊實，糯米則是Q彈不黏牙，重要的是營養成分較高，膽固醇含量和脂肪也比白豬肉來得低，可以說是美味又健康。不過因為阿嬤只有一人手工在備料及包粽，所以每日備貨有限，就連當地左鄰右舍都要提前預訂，手腳太慢就趕不上端午節了。

另外，林口人氣商店溜溜貝果，因應端午佳節的到來，他們推出了特色新品溜溜粽，將粽子與貝果做結合創新推出新口感，用五穀米作為貝果體來增加香味，內餡以菜圃、馬鈴薯、蝦米炒為鹹餡料，再包入鹹蛋黃和柳松菇，其中利用柳松菇取代傳統香菇，是因爲柳松菇的口感比較清脆滑嫩，給人帶點創新、年輕化的記憶點，首日就賣出上百顆，而且這是期間限定商品，過了端午就不再販售。

新北市林口區公所藍品畯區長表示，最近因為疫情的關係，許多餐飲業又再次受到了很大的衝擊，有些影響甚至比去年警戒時期還要大，也希望大家多多支持林口在地的特色產品，端午連假將近，也請民眾若有外出務必確實落實防疫措施，也鼓勵大家多多以外帶或外送來支持餐飲業者，同時也可以避免餐廳多人群聚的風險。