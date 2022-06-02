苗縣宣布將在6月4、5日進行國中會考補考。（李京昇攝）

國中教育會考已順利在5月21日、22日落幕，苗栗縣因為疫情影響缺考的有48名考生，教育處將在6月4日、6月5日舉辦補考，讓他們權益不受影響。

教育處指出，竹苗考區共有229名考生，因為考試期間確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗、未獲PCR檢驗結果等原因缺考，其中苗栗有48名學生受影響。

教育處指出，依全國試務會公告，補行考試的試題難易度、鑑別度，跟正式考試的試題相當，考生就未應試科目進行補行考試；已應試科目可自由選擇是否參加，其成績將擇優計算。參與補行考試考生後續參加高中免試入學等管道，其錄取名額將採外加名額方式辦理，不會影響到考生權益。

苗栗縣國中教育會考補行考試，將在竹南高中設置2間一般試場，每間試場為36名考生、另備2間備用試場，提供現場發燒或有呼吸道疾病考生應考。

此外，補行考試仍維持正式考試的防疫措施，家長仍不得陪考，由竹南高中及各補考考生所屬國中，編派考場服務隊及考生服務隊，協助考生處理突發狀況，妥善照顧學生需要。

縣長徐耀昌特別提醒考生，為避免考試中不慎發生違規情事，請考生務必詳閱簡章中的試場規則，每位考生都能全力以赴、金榜題名，家長和考生如有會考相關問題可電洽苗栗縣國中教育會考及免試入學。