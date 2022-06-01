屏東縣政府1日宣布，雖然縣內兒童疫苗施打率雖高，但因疫苗必須在2周後才有保護力，加上衛福部長陳時中表示，高雄接下來會進入高原期，基於高屏是共同生活圈，因此在下午防疫會議討論後，決定縣內高中以下各級學校、公立及非營利幼兒園、補習班、課照中心均持續遠距課程到6月12日。

但縣府也強調，家庭無法照顧子女者，一樣可以送到學校，營養午餐照常供應。此外，屏縣輝瑞兒童疫苗進校施打計畫，及下周6月6日起國高中第三劑BNT入校施打照常，繼續依排程進行，請家長務必送子女到校施打，增強保護力。