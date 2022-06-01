新竹縣兒童BNT專案。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣BNT疫苗社區接種場次（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣1日新增2527例新冠肺炎本土確診案例，分別為1302名男性和1225名女性，年齡0-96歲，12歲以下298人，65歲以上227人，多數為18-64歲青壯年，約占74％。無症狀者2353人，約占93％。為加速兒童BNT疫苗接種，竹縣部分診所和衛生所於端午連假加開多場次接種，請民眾多加利用。

2527例地區分布為竹北市763例、竹東鎮461例、湖口鄉549例、新豐鄉216例、新埔鎮127例、關西鎮87例、芎林鄉135例、橫山鄉54例、寶山鄉45例、北埔鄉15例、峨眉鄉14例、尖石鄉37例、五峰鄉24例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。新竹縣目前居家隔離中為354人、居家照護中為6646人，居家照護累計共3萬5280人。

為加速學童疫苗接種速度，端午節連假期間部分合約診所及衛生所加開多場次接種提供5-11歲學童BNT疫苗，請民眾多加利用。接種服務院所可查詢新竹縣疫苗地圖：

(https：／／prevention.hcshb.gov.tw／Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996)

要預約的民眾也可直接上新竹縣疫苗預約入口網預約：

(https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx？n=1060＆sms=10068)

新竹縣各國小校園BNT集中接種在衛生局、學校與和合作院所努力協調下，均提前至6月10日前完成。另外為服務滿5歲以上且尚未就讀國小孩童，也將由大安醫院於6月3日上午在竹北婦幼館加開1場5-6歲幼童BNT疫苗專診1000個名額，1日晚上7時開放預約。此外，6月間在竹北里集會所開設的多場社區接種服務已增加5-11歲兒童服務量能，由新仁醫院提供BNT疫苗接種，也請鄉親多加利用。

目前兒童莫德納疫苗持續接種中，新竹縣校園接種莫德納場次雖然已結束，尚未接種疫苗的6-11歲學童仍可由家長帶學童至本縣6-11歲Moderna COVID-19疫苗接種合約院所預約接種。