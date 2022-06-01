彰化縣設置快打站，首日開打。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美兒1日上午前往員林國小視察關心疫苗施打情形。（吳敏菁攝）

彰化縣5至11歲的孩子，共7萬3000多人，中央分配疫苗4萬8500劑都已經到貨，預估可提供尚未施打兒童85％接種，彰化縣設置快打站，首日開打，首日接種人數已過半，報到率衝破9成，疫苗可能會不足量，縣長王惠美表示將持續向中央爭取。

彰化縣目前確診數每天在4000人左右，仍處於高峰期，兒童快打站首日開打，彰化縣長王惠美上午前往員林國小視察關心疫苗施打情形，今天已經完成一半人數施打，彰化縣衛生局預估2日施打率會達到82％。

王惠美表示，上一波6至11歲校園莫德納施打，已完成默德納疫苗施打人數1萬6291人，接種率約22％，還有5萬6000多位孩童還沒有打疫苗，彰化縣被中央分配到的疫苗約4萬8500劑疫苗，如果施打未超過85％，疫苗量是足夠的，但是從接種踴躍的形況來看，這波預約可能會超過，有關疫苗不足的量，縣府會持續再向中央來爭取。

王惠美也提醒，孩子們接種疫苗後，可能會出現腫脹、痠痛，都是正常的現象，請家長們要記得給孩子多喝水，避免激烈的運動，也要觀察孩子的狀況，如果有不舒服的症狀，記得找醫生，確保孩子的身體狀況。