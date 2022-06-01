嘉義市政府宣布高中以下遠距教學繼續延長至6月12日，6月13日恢復實體上課，市府教育處長林立生表示，有許多學生及家長關注「恢復到校實體課程」，但考量疫情仍在高峰，且6月7日還有幾間國小安排校園疫苗施打，13日恢復實體教學是合適的。

林立生說，國小學童陸續接種疫苗後，需要多休息，且校園可以利用這段暫停實體課程的期間加強清消，但家長若有照顧上需求，學校仍提供到校基本照顧，老師都會在學校同步上課，並持續提供經濟弱勢學童午餐照顧，學生也可向學校申請借用設備。