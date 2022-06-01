國際油價攀升，航空燃油價格持續上漲，連續3個月平均價格達國內線運價調漲門檻，航空業者已依規定調漲國內線全額運價，華信航空台北－金門漲幅最高，比例達9.6％、貴232元。交通部民用航空局表示，新票價預計6月30日生效，至於補貼離島居民票價負擔不變。

國內航空燃油價格自2020年6月起持續上漲迄今，依據中油6月1日公告的航空燃油價格，今年4至6月中油公告國內航空燃油平均價格每公升29.38元，已高於國內航線運價調漲的門檻每公升27.25元，各航空公司依交通部所核定運價上、下限調漲全額票價，並將自6月30日起生效。

民航局指出，各航線平均漲幅約4.8％，平均調漲100元。另為照顧離島地區居民，政府將持續給予票價補貼，以維持其負擔不變。

華信航空台北－金門漲幅最高，比例達9.6％、貴232元；華信航空高雄－花蓮漲幅7.9％、貴183元；立榮航空台北－金門漲幅7.1％、貴173元；華信航空台中－花蓮漲幅6.2％、貴154元。

配合票價調整，旅客如以調整前之票價購買6月30日（含）以後出發航班機票，須依所購機票條款及航空公司規定補差價；持調整後票價機票的旅客，如因故須提前改為6月29日（含）以前出發，則由航空公司退還差價。