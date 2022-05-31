金門今日新增83名新冠確診，最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今日新增83名新冠確診，最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今(31)日新增83名新冠確診，其中金酒公司有9例，分別來自新、舊廠的生產線班，但均屬零星個案，整體生產作業不受影響。另國小以下學童第一劑疫苗覆蓋率已達51.12％，目前均無接種後不適症狀通報。

縣府說明，金門今日新增83名新冠確診，累計2191例，目前收治中71例，其中無症狀或輕症60例、中症7例、重症4例；確診者居家照護592例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者110人，目前居家隔離219人，解除居家隔離147人。針對今日新增確診者的相關密切接觸者，疫調持續進行中。

縣府說明，統計至5月30日，5到11歲BNT兒童疫苗接種人數1931人，6到11歲兒童莫德納疫苗接種人數564人，縣內國小以下學童第一劑疫苗覆蓋率已達51.12％，目前均無接種後不適症狀通報。

縣府指出，金酒今天新增確診9例，分別是金寧廠4例、舊廠5例，都是屬於生產線班，先前確診者均陸續返回工作崗位，目前出現的都是零星感染，未再發生群聚感染，生產線也都正常運作，鄉親可以放心。