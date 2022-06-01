上海正式恢復日常生活，6月1日6時52分，從上海開往榮城的D2152次列車搭載750名旅客從上海南站出發。在暫停辦客近2個月之後，上海南站「重啟」，至此，上海三大火車站全部恢復運行。根據新華社報導，上海三大火車站6月1日開行旅客列車64列，預計運送旅客3.5萬多人次。

回顧上海此輪疫情發生之後，上海鐵路旅客列車開行量和旅客發送量大幅下滑。從3月底以來，上海虹橋火車站始終保持正常辦客，上海火車站和上海南站部分運行短時暫停，並隨著疫情趨緩、運量逐步回升

而6月1日的D2152次列車的旅客為750名，主要是學生和返程務工人員。中國鐵路上海局集團有限公司上海站副站長李毅說，為保障車站有序運行，提前對閘機、安檢儀、電梯、空調、廁所、飲水點等設備設施進行全面檢查維保。

隨著上海疫情防控形勢持續向好和旅客出行需求的回升，為進一步助力復工複產，從6月1日起長三角地區鐵路運行班次將有序增加。同時將鐵路客票預售期由原先的5天延長為15天（含當天），以方便旅客提前安排計畫購票出行。

中國鐵路上海局集團有限公司黨委宣傳部部長陳萬鈞介紹，鐵路部門將分6月1日、10日、20日三個階段，分批次有序優化調整長三角鐵路列車開行計畫，根據疫情防控和客流情況，逐步加密列車開行班次，滿足旅客出行需求。